Carol Nakamura rompe o silêncio sobre desabafo do ex-marido: “Fiquei chocada”

Amores, estava fazendo exercícios de flexibilidade e relaxamento na aula de yoga, eis que ao terminá-los, uma amiga de Niterói vem a meu encontro para mostrar um vídeo onde uma ex-bailarina do Faustão se pronuncia sobre o fim da união com um influenciador… gente, será que haverá uma tréplica do ex?!

Bem, a atriz e modelo Carol Nakamura, de 42 anos, rompeu o silêncio sobre o fim do casamento com o ator e influenciador, Guilherme Leonel, de 33 anos. Em entrevista à Caras, a artista confessou ter ficado surpresa com a publicação ‘sincerona’ que o ex-marido compartilhou no Instagram e que optou por se resguardar do assunto.

A modelo afirmou que ficou surpresa com o desabafo do ex nas redes sociais (Reprodução/Intagram)

Nakamura revelou que, apesar do choque inicial do desabafo de Leonel feito no calor do momento, ainda mantém carinho por tudo o que viveu com ele nos últimos cinco anos.

“Eu fiquei chocada, né? Mas cada um sabe o que faz e o que fala. Tenho um carinho muito grande pelo Guilherme. Acho que tivemos um casamento muito lindo e, infelizmente, ele postou o que quis no momento”, comentou a modelo.

Durante a declaração sobre o fim do relacionamento com Gui Leonel, Carol observou que a postagem feita pelo ex foi deletada das redes sociais e que esse fator pode significar que ele tenha se arrependido pela exposição desnecessária.

“Acredito que ele tenha se arrependido, porque esse post não existe mais. Mas eu só desejo o bem a ele. E eu não me pronunciei justamente por isso”, acrescentou.

No início de maio, Gui Leonel detonou a ex-esposa em publicação sobre o fim do casamento (Reprodução/Intagram)

E sobre a possibilidade de reconciliação com o ex-marido, Carol Nakamura foi direta explicando que ainda não é o momento certo para voltarem a interagir.

“Não [nos falamos depois do rompimento]. Acho melhor dar tempo ao tempo. Mas eu mantenho sempre o carinho, a amizade e o respeito [por ele]”, completou.

Vale ressaltar, que no início de maio, o ator e influenciador Guilherme Leonel compartilhou sua perspectiva sobre o rompimento alegando ingratidão por parte da ex-esposa.

Amores, parece que a reconciliação entre o ex-casal está bem longe de acontecer, hein…