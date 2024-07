Carol Lekker é agredida com spray de pimenta em balada em Barcelona após ser confundida com travesti

A influenciadora Carol Lekker passou por uma experiência traumática no último domingo, 30, ao ser agredida com spray de pimenta em uma balada chamada Shoko, em Barcelona. O incidente ocorreu após ela ser confundida com uma travesti. “O segurança da balada pediu para que eu saísse e, como não acatei, perguntei o porquê. Ele ficou agressivo e jogou spray de pimenta em mim.”

Após o ataque, Carol foi retirada da balada e levada a um hospital de Barcelona. “Eu gritava de dor, fiquei três horas no hospital, com muitas dores e sem conseguir enxergar. Meu corpo todo doía e queimava.”

Ela também denunciou a discriminação e preconceito que enfrenta, destacando a gravidade da situação. “Ser confundida com uma travesti não é motivo para violência. A agressão que sofri é um reflexo do preconceito e da intolerância que ainda existem em nossa sociedade,” afirmou Carol, emocionada.

Carol Lekker está determinada a buscar justiça pelo incidente. Ela já acionou as autoridades locais e pretende utilizar sua plataforma para conscientizar sobre os perigos da discriminação e promover a igualdade e respeito entre todos.