Carlinhos Maia sobre Dayanne Bezerra: “Suas brigas são sempre muito fúteis, para que já deu, tá feio”

Após briga com Rico Melquiades, que terminou em pancadaria, Carlinhos soltou o verbo sobre a índole da irmã de Deolane Bezerra

Habla mesmo! Carlinhos Maia não ficou calado diante da briga e pancadaria que rolou entre Rico Melquiades e Dayanne Bezerra. O humorista partiu para cima da irmã de Deolane e não poupou a língua na hora de dizer que ela não teve respeito com ele e que suas brigas são sempre fúteis.

“Dayanne, você está errada. Você brilha demais nas festas e prejudica sua própria família. Você é engraçada, tem um lado massa, mas esse lado de todo o tempo causar barraco nas festas dos outros já deu. Eu não consigo entender como você ama tanto sua mãe, suas irmãs e não para de brigar. Suas brigas são sempre muito fúteis”, disse.

Dayanne ainda disse que Rico bateu muito nela e ele alega que apenas se colocou no meio da briga para proteger sua irmã. “Vieram no meu são joão e não tiveram respeito comigo, com as pessoas da vila. Falo nos seus olhos e para toda a internet: para que já deu, tá feio”, disse Carlinhos se referindo à irmã de Deolane.