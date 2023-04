Cara de Sapato sai em defesa de Amanda: “Não se preocupou em lacrar”

Em vídeo, o lutador de boxe defende Amanda no jogo e diz que ela merece ganhar a competição, expondo a sua escolha como vencedora do reality

A internet acredita que Cara de Sapato ensaiou muito para fazer o vídeo em que demonstra total apoio a Amanda sair vitoriosa do reality da Globo. Quer tenha, quer não, o que sabemos é que ele defendeu Amandinha com unhas e dentes fora da casa e disse que ela não se preocupou em lacrar na edição e sim em jogar.

“Então me fala por que tantas pessoas estão empenhadas em diminuir as vitórias da Amanda? Isso poderia ser uma visão única minha, porque afinal de contas, ela era minha parceira, ela foi minha dupla lá dentro e me ajudou sempre que eu precisei, e vocês puderam ver o quanto ela me ajudou”, disse.

O atleta ainda fala sobre as pessoas que dizem que não sabem como Amanda chegou na final, dizendo que ela não faz nada. “Mas eu vejo que isso tem sido a escolha da grande maioria, é só você ver os números das votações e parece que a maior torcida é a dela. Então por que a história dela no programa incomoda tanto algumas pessoas? Eu tô vendo tanta gente na internet falando mal, atacando, desmerecendo, humilhando, diminuindo”, desabafou o atleta.