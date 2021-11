Capa da Glamour com Luana Xavier é a mais desejada do momento!

Luana Xavier estrela capa da edição de novembro da Revista Glamour com tema O Corpo.

Com tema Corpo, a Revista da Editora Globo arrasou na escolha!

Se é pra falar bem, Kátia Flávia também fala! Afinal tudo que é bom merece ser exaltado! As inciativas por parte da mídia para que tenhamos uma moda mais inclusiva e que dê visibilidade aos mais variados tipos de corpos, fugindo da ditadura da beleza, merecem ser aplaudidas!

A revista Glamour trouxe uma capa especial! Luana Xavier estrela como cover girl em um ensaio lindo! O tema da edição é Corpo e traz em suas páginas variações como “corpo-arte”, “corpo-casa” e “corpo-político”. A publicação ainda traz mais duas capas com Ryane Leão e Jeniffer Dias.

Luana está linda nas fotos e a edição ainda conta com entrevista com as musas clicadas por Mylena Saza!

Arrasou Glamour Brasil e a gente quer mais!