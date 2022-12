Cantora famosa no tiktok, Anny Vitória é dada como desaparecida e família pede socorro: “Estamos Aflitos”

O último contato de Anny com a família foi através do whatsapp.

Gente, não posso nem imaginar o desespero dessa família. A cantora de 15 anos, Anny Vitoria, foi dada como desaparecida pela família após a mesma ter se afastado de sua família, alegando que estava indo ver algumas maquiagens em uma loja e desde então ter sumido.

A jovem, que é famosa no tiktok, tendo mais de 900 mil seguidores, não é vista desde sábado (17), quando passeava com a sua mãe e a sua irmã em um shopping na cidade de Fortaleza, no estado de Pernambuco.

“No dia 17 de dezembro, por volta das 17h30, a cantora Anny Vitoria desapareceu do North Shopping Jóquei após se separar da mãe e da irmã, informando que iria ver produtos de maquiagem em outra loja. O último contato que ela teve com a mãe foi através do WhatsApp e, desde então, seguimos sem nenhuma notícia”, a família notificou aos fãs através do instagram da garota.

“No momento em que a mãe se deu conta do desaparecimento, imediatamente contactou os seguranças do local e, em seguida, registrou o boletim de ocorrência. A polícia já está analisando as imagens do shopping. Estamos aflitos, porém, confiantes que tudo terminará bem”, informou.

A garota que começou a cantar com apenas três anos de idade, há pouco mais de um mês, assinou um contrato com a produtora Love Music, produtora essa que também é a responsável pela carreira da Melody.