Cantor sertanejo agride a própria mãe

Luan foi filmado empurrando a sua mãe em um estabelecimento de Guapó, região metropolitana de Goiânia.

Gente, eu estou em choque com essa situação. Nesta quarta-feira (08) viralizou na internet um vídeo em que mostra o cantor sertanejo Luan, da dupla Marco e Luan, agredindo a sua própria mãe, em um comércio de Guapó, região metropolitana de Goiânia.

No vídeo, que foi gravado no último sábado (04), o cantor aparece empurrando a mãe, durante uma discussão, ao ponto dela chegar a cair no chão e bater a cabeça.

De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Civil, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Guapó (GO).