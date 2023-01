Cantor Renatinho, do grupo Bokaloka, morre após infarto

Artista estava internado no Instituto Nacional de Cardiologia, em Laranjeiras, Rio de Janeiro

O mundo da música está de luto depois da partida de Renatinho, cantor do grupo Bokaloka. O músico faleceu no Instituto Nacional de Cardiologia, na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, após sofrer um infarto.

Tudo começou após ele passar mal em um show no Bar do Zeca Pagodinho, no Shopping Vogue Square. Renatinho estava internado no Hospital Lourenço Jorge, e chegou a ser transferido, mas não resistiu.

“É com imenso pesar que informamos o falecimento do cantor Renatinho Bokaloka. Ele foi internado às pressas na noite de ontem (04) devido ao início de infarto e foi conduzido ao Hospital Lourenço José na Barra da Tijuca para medicação e alguns exames. O mesmo estava estável e foi transferido para o Instituto Nacional de Cardiologia em Laranjeiras no início da tarde, onde veio a falecer”, dizia a nota publicada.