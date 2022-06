Camilla de Lucas rebate homofobia em igreja: “O povo tá pior que o capeta”

Influenciadora usou seu Twitter para soltar o verbo sobre os cristãos que não aceitam homossexuais, alegando que a orientação sexual é pecado

Receba esse brilho de Camilla de Lucas. A musa deu uma aula sobre orientação sexual e religião em seu Twitter, desaprovando qualquer tipo de comentário homofóbico. A apresentadora ainda relembrou de um fato que aconteceu com ela e um amigo gay dentro da igreja quando ele mais precisou de Deus.

“Estou horrorizada! O fanatismo de vocês pode matar pessoas. Vocês não se dão conta disso? Querem falar da Bíblia, que o povo vai para o interno, mas então vocês vão junto por não respeitarem o próximo. Cada um pode viver sua religião, sem obrigar o próximo a viver também”, iniciou.

Gente, estou HORRORIZADA! O fanatismo de vocês pode matar pessoas. Vocês não se dão conta disso?

Querem falar da biblia, que o povo vai para o interno, mas então vocês vão junto por não respeitarem o próximo.

Cada um pode viver sua religião, sem obrigar o próximo a viver tbm. — Camilla de Lucas ⭐️ (@camilladelucas) June 17, 2022

“Desculpa, mas com tantos comentários homofóbicos alheios eu não aguentei nem ler. MEU DEUS! As pessoas não tem mais amor ao próximo. Que isso! Eu já fui da igreja. Uma vez uma pessoa estava muito mal e convidei pra ir comigo. Chegando lá no culto, deram um papel pra marcar os pedados que você não queria mais e tinha homossexualidade. A pessoa que estava comigo era gay. Eu fiquei envergonhada, porque eu tinha levado essa pessoa pra ela ir lá, ouvir a palavra e sair bem. Esse foi um dos motivos que resolvi sair da que eu ia. Aquele dia me abalou”, escreveu Camilla.

Gente, desculpa, mas com tantos comentários homofóbicos alheios eu não aguentei nem ler. MEU DEUS! As pessoas não tem mais amor ao próximo. Que isso! — Camilla de Lucas ⭐️ (@camilladelucas) June 17, 2022

A apresentadora ainda fala que o povo de “Deus” está pior que o capeta, por não aceitarem seus irmãos dentro do mesmo ambiente por causa da orientação. “É necessário rever muitas falas e não dá pra justificar ser da religião que segue. Você precisa aprender o maior princípio de todos: Respeitar o próximo! A gente não veio nesse mundo para ser luz? Porque o povo tá pior que o capeta!”, disse.