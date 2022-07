Camilla de Lucas sobre ex-BBBs em novelas: “A gente só vence o preconceito mostrando qualidade”

Ex-BBB revelou que tem trabalhos pela frente no ramo da atuação

Ela fala mesmooo! Camilla de Lucas nunca deixou de se pronunciar sobre as tendências que acontecem no mundo do kikiki. A musa contou para a Revista ‘Quem’ que só vence o preconceito de ex-BBBs atuando mostrando qualidade no trabalho e na entrega. Além disso, podemos esperar Camilla em trabalhos na TV, mas nada revelado pela diva.

“Acho que existe preconceito de alguns atores com ex-BBBs, sim. Mas a gente só vence o preconceito mostrando a qualidade do trabalho, independente da sua profissão. Poderia ser um administrador que queira atuar. Se ele se preparar e tiver talento e qualidade está tudo certo. Mas acho muito importante estudar, porque sei que tem gente que se dedica há muitos anos para essa carreira”,contou.

A musa ainda contou que tem trabalhos na TV e que não pode dar muitos detalhes sobre o que vem por aí. “Não é TV, mas é atuação. Fiz um trabalho que vai sair agora e foi uma participação. Foi o primeiro contato meu com estúdio e fiquei encantada. Esse foi para televisão, com digital. Mas quando decidi fazer, vi que o próximo passo seria o estudo e os convites foram surgindo. Um já está meio que encaminhado. Acho que vai dar tudo certo”, declarou Camilla à revista Quem.