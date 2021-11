Camila Queiroz tenta tirar o foco da polêmica culpando Léo Dias por publicar informações.

A atriz Camila Queiroz rebateu uma publicação do colunista Leo Dias no Twitter. A demissão da atriz está rendendo desdobramentos.

Atriz publicou foto como resposta às publicações feitas pelo jornalista. Vem entender esse babado que parece que ainda vai render bastante…

E a saída de Camila Queiroz está rendendo desdobramentos no mundo dos famosos. Desta vez a treta de Camila é com Léo Dias. Chega mais amadas pra entender o que está rolando…

Não é a primeira vez que a trama de Walcyr Carrasco enfrenta dificuldades por parte de atrizes que querem impor suas vontades com relação à personagens. Em outras novelas já acompanhamos algumas notícias de atriz de que não queria fazer a caracterização para um personagem ou que foram “punidas” pelo autor por adaptar o texto. Mas é importante lembrar também que nenhuma das situações chegaram neste ponto… Inclusive tem atriz do alto escalão da emissora chocada e definindo a atitude de Camila como ingratidão.

A demissão de Camila Queiroz está rendendo na mídia. Foto: Gshow.

Camila Queiroz publicou um comunicado desmentindo a Globo. Antes havia postado um vídeo cantando uma música do Tiktok que levantou suspeitas de que a atriz estaria mandando uma indireta a alta cúpula da Globo. Aliada a Kleber Toledo, a atriz fez questão de fazer da Rede Globo um loteamento do que ela acredita que é, uma artista do mais alto nível. Mas não passa de uma simples coadjuvante de luxo.

Comunicado emitido por Camila Queiroz em suas redes sociais. Foto: Reprodução.

Ontem Léo Dias publicou uma matéria dizendo que Camila “meteu um atestado” no dia da gravação do final de Angel. A atriz resolveu responder o colunista do Metrópole com uma foto de seu braço tomando soro, na intenção de mostrar que não era verdade o que foi dito na matéria. Mas é importante ressaltar que no mesmo dia, Camila estava linda e poderosa em um Job no Copacabana Palace…

Camila Queiroz posta foto rebatendo Léo Dias. Foto: Twitter/Reprodução.

Camila apaga seu talento a partir do momento em que tenta impor suas vontades sobre uma personagem!

Fogo no play! Qual será o destino de Camila Queiroz? Aguardaremos as cenas dos próximos capítulos, que pelo jeito, ainda vai render mais…