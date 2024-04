Camila Moura entra ao vivo no ‘Mais Você’ e fala com Buda: “Faltou hombridade”

Ana Maria protagonizou o momento que as minhas fofoqueiras mais aguardavam, o encontro entre Camila Moura e Lucas Buda do BBB. A apresentadora recebeu, em vídeo chamada, a influenciadora, que utilizou o seu espaço para mandar um recado para Buda, dizendo que ficou chocada por ele não ter tentado contato com ela.

“Então, eu só acho uma pena que o nosso primeiro contato seja assim, mandei uma pessoa de nossa confiança entregar as coisas para ele e esperava um pingo de hombridade dele tentar me contar durante a madrugada e não aconteceu”, disse.

Ela ainda completa: “Lamento muito, eu tentei, tentei. Você sabe que eu te apoiei e eu tentei cuidar de você até a hora que eu não consegui cuidar de mim. Fui hospitalizada e esperava a hombridade de me contactar e você optou por não receber, isso é… Boa sorte aí, não desejo nada de ruim, sinto muito”, finalizou.