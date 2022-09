Camila de Lucas pira com ‘follow’ de Viola Davis

Atriz começou a seguir a ex-BBB ontem (05)

Não é de hoje que uma das atrizes mais famosas de Hollywood mostra um interesse nas personalidades brasileiras. Viola Davis começou a seguir Camila de Lucas no Instagram e a musa comemorou (com muita emoção) a notícia no Twitter. Agora a responsabilidade aumenta, hein Camilinha.

“É O QUE??????”, escreveu Camila com a foto do “follow” famosíssimo.

Se você ainda não sabe, Viola é super amiga de Taís Araújo e em uma de suas viagens para os EUA, a atriz chamou a musa brasileira para tomar um café. De acordo com Araújo, elas conversaram até sobre os filhos e a educação deles.