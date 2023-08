Calça de Simone Mendes rasga durante show

A cantora não se importou com o furo em sua calça de couro, tampou o furo e seguiu o show para a plateia gigantesca

Estava tomando o meu banho de espumas, quando o meu telefone tocou com Léo Dias me contando dos babados dos famosos. Não deixei de perguntar sobre a festa do peão de Barretos, que agita multidões e ele me disse que Simone Mendes rasgou a calça em cima do palco.

Claro, que nossa coleguinha não liga para isso e tampou o furo e seguiu o show com sua banda que agitou a multidão.

“Que se lasque a calça!”, disse ela enquanto uma pessoa da equipe amarrava um cardigan preto em sua cintura.