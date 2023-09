Caio Paduan fala sobre separação com Cris Dias: “É uma parceira que me ensinou muita coisa”

Ator deu uma entrevista para o podcast da Revista Caras e contou detalhes sobre sua relação com sua ex, ressaltando que os dois continuam trabalhando juntos

Caio Paduan não tem mágoas diante de sua ex, Cris Dias. O ator revelou já que os dois mantêm um relacionamento profissional e que ela é uma parceria que o ensinou muita coisa. O ator ainda ressalta que escolheu viver uma relação profissional com Cris, como vive com a imprensa.

“É uma escolha de viver e ter uma boa relação com a imprensa. Como é que a gente equilibra isso? Olhar nos olhos da pessoa e falar: ‘gente, é isso'”, iniciou.

Ele ainda completou: “Aconteceu da melhor forma, como amigos. O que foi mais legal para mim e para ela, foi seguir trabalhando juntos. Vários projetos super legais, [a Cris] é uma parceira que me ensinou muita coisa, uma longa história”, declarou ele, que viveu cinco anos ao lado da comunicadora.