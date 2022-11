Caio Castro não pretende atuar em 2023: “Exclusivamente às corridas de carro”

Ator contou que vai se dedicar às pistas do automobilismo assim como o seu ano de 2021 e 2022

Ai gente, vamos ficar sem Caio Castro para o ano de 2023 nas telinhas. O ator contou que vai deixar todos os seus trabalhos como ator e vai se dedicar ao automobilismo para o ano que vem. O ator já é um sucesso nas pistas, mas não deixa de deixar as fofoqueiras com o coração na mão a cada corrida que compete.

“Tive que deixar a carreira artística um pouco de lado por alguns anos. Tanto que nesses 15 anos como ator, eu atuei em oito novelas. Praticamente, eu faço uma novela durante um ano e no outro foco numa coisa diferente. Em 2021, eu me dediquei exclusivamente às corridas de carro, e vai ser o caso do ano que vem também”, disse ele ao Jornal Extra.

Agora a gente que se contente com ‘Todas as Flores’ para aproveitar ao máximo a atuação do ator, porque vamos ficar fraquinhas o ano todo sem ele.