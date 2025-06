Byanca Gabarron anuncia término com MC Livinho poucos dias após receber presente de R$ 590 mil

Amores, estou saboreando meu almocinho básico com camarões grelhados ao molho de maracujá. Eis que fico sabendo que a então companheira de um funkeiro requisitado mundialmente pegou todos de surpresa ao anunciar a separação do casal. Meu bem, estou em choque! Há seis dias, eles estavam trocando juras de amor e agora essa… muito estranho!

Acontece que, nesta quarta-feira (18), a influenciadora Byanca Gabarron usou as redes sociais para divulgar o fim do casamento com MC Livinho. O comunicado deixou os seguidores surpresos, isso porque, há exatos seis dias, o cantor presenteou à então esposa com um Audi RS Q3, que custa cerca de R$ 590 mil.

Em 2019, MC Livinho e Byanca oficializaram o casamento nas Ilhas Maldivas (Reprodução/Instagram)

Após nove anos de relacionamento, a influencer optou por informar, sem detalhes, o rompimento repentino com o funkeiro.

“Nada como um fim sem textão, sem cena, sem drama. E o maior presente ficou: nosso filho. O amor da minha vida. Obrigada por fazer parte da história que me trouxe ele e também pelos seus tantos feitos. Deus te abençoe”, escreveu Byanca nas redes sociais.

Após a repercussão da notícia, a jovem deletou a publicação e deixou os fãs esperançosos por uma possível reconciliação nesse meio tempo.

Na última quinta-feira (12), o então casal trocou declarações na web para celebrar o Dia dos Namorados. Na ocasião, Livinho expressou gratidão pelo apoio que recebia da amada.

“Obrigado por ser colo quando o mundo pesa, por ser abrigo quando a vida assusta, e por ser a mãe mais linda do nosso filho. Você não apenas me ama… Você me transforma. Te amar é o meu ponto de partida, e ter você é o meu destino”, publicou na época.

No Dia dos Namorados, Livinho divulgou imagens do presente que deu à então esposa (Reprodução/Instagram)

Junto às juras de amor, o funkeiro exibiu um buquê de flores e o carrão de luxo que presenteou Byanca.

Gente, o que será que aconteceu para eles tomarem essa atitude radical? Eis a questão…