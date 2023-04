Bruno Cabrerizo revela manipulações clandestinas no mundo do futebol: “O futebol é muito sujo!”

O ex-atleta garante que depois que viveu a experiência como jogador perdeu o encanto que tinha pelo futebol.

Amores, tenho certeza que todos aqueles que gostam minimamente de futebol sabem dos boatos de que existem certas manipulações nos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, porém, ao que tudo indica, situações como essas já acontecem há um bom tempo.

Em entrevista ao podcast ‘Papagaio Falante’, o ator e ex-jogador de futebol Bruno Cabrerizo revelou algumas das manipulações sujas existentes no mundo do futebol que ele pode presenciar na época em que era jogador profissional.

Logo de cara, Cabrerizo revelou que quando atuava na Série B do Campeonato Carioca, alguns de seus jogos foram comprados por empresários, que pagavam aos juízes para favorecer o time adversário.

“Futebol é muito sujo, tinha jogo comprado, tinha empresário que tinha dado qualquer [dinheiro] pro juiz favorecer o outro time contra a gente”, iniciou o ex-atleta.

Logo em seguida, o ator revela que quando jogava no CFZ, time do ídolo Flamengo, Zico, recebeu uma proposta financeira para que ele convencesse o seu time a favorecer o time adversário durante o jogo.

“Tem muita coisa suja por trás. É um negócio muito sujo, muitas vezes não é leal, eu quando jogava bola, já era profissional, recebi ligações… Isso que está acontecendo agora, eu recebi ligação pra num jogo, num clássico, futebol brasiliense, clássico em Brasília, pra eu falar com alguém do meu time pra favorecer o time adversário de alguma maneira, não foi dito como, de que forma, eu fiquei chocado com aquilo”, revelou o artista.

Por fim, Bruno garantiu que, após vivenciar na pele a sujeira e as manipulações existentes no mundo do futebol, perdeu o encanto pelo esporte, deixando até mesmo de torcer para o seu time do coração.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Futebol é muito emocionante, é muito legal, mas depois que eu comecei a jogar, deixei de torcer”, finalizou Cabrerizo.