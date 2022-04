Ué Brunna você jurou que Gustavo nem ia em show da Ludmilla, mas ele estava no aniversário dela

A dançarina está sendo uma bela hipócrita viu? Não está cumprindo com que prometeu…

Nesta segunda-feira, (25), — rico faz festa em dias estranhos né? — rolou uma festança de aniversário de Ludmilla, a esposa da Brunna Gonçalves, a protagonista das plantas do ‘BBB22’. Mas sabe quem estava lá? Gustavo, acredita?

Sabe porque eu estou estranhando? É que a Brunninha fez alguns stories quando teve show da cantora no ‘BBB’ dizendo e esbravejando que era para Gustavo curtir o show dela lá, porque era o máximo que ele teria dela. “Gustavo, esse é o máximo de Numanice que você vai ter hein? Não vai passar disso não! Aproveita bastante esse momento!”, disparou a moça na época.

A Brunna nos stories falando pro Gustavo aproveitar a #LudNoBBB porque esse vai ser o máximo do Numanice que ele vai ter 🗣🗣🗣 #BBB22 pic.twitter.com/V4KxUxXdjI — BCharts (@bchartsnet) April 10, 2022

E ontem, ele estava lá lindamente e inclusive, Vyni registrou o momento do encontro deles e por mais que pareça ser uma brincadeira, ela estava com cara de poucos amigos, viu? No fundo, ele só está lá por acompanhar a Laís, mas hipocrisia e falsidade mandaram lembranças Brunninha…

E a Lud? Supeeeeer amiga do Gustavo! Inclusive até pediu para ele sambar e ela gravar. Amigos de infância! E quando ele estava no paredão com sua esposa, pedia ‘Fora Gustavo’ incessantemente… Ai ai esse mundinho famoso!