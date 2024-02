Brunna Gonçalves ironiza críticas sobre férias com Ludmilla

Afe! Brunna Gonçalves brincando com nossa cara em plena quinta (22)? A dançarina ironizou as críticas que recebeu ao contar que estava saindo de férias com Ludmila e os fãs não deixaram de se divertir com a viagem das musas para Miami, nos Estados Unidos.

“Fiquei o ano todo falando “me bate Ludmilla” mona, precisava tirar umas férias né….Também sou filha de Deus”, brincou.

Ludmilla narrou as ‘doideiras’ que precisou fazer para assistir a amada brilhar: “Sai do meu show de São Paulo, passei no hotel muito rápido, tomei um banho. Fui para a avenida assistir ela, fui para o meu show no Rio de Janeiro. Fiz meu show no Rio de Janeiro, agora já to aqui no hangar de novo para voltar para Recife”, disse a estrela.