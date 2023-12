Brunna Gonçalves e Ludmilla dão detalhes sobre gravidez: “Ano que vem a gente quer fazer todo o processo”

Em entrevista ao Fantástico, elas cantaram juntas sobre o processo de decisão por gerar um filho e revelaram que o óvulo da cantora vai ser o doador a fecundar em Brunna

Brunna e Ludmilla serão as novas mamães do pedaço a partir do ano que vem. As duas estão em processo de engravidar e estão fazendo diversos exames e acompanhamentos para fertilização in vitro em Miami, nos Estados Unidos. Em entrevista ao Fantástico, elas contaram detalhes sobre optarem pelo processo.

“A gente está no início, na fase dos exames. Fizemos um exame que para ficar pronto demora quase dois meses. é um processo longo. Quando a gente foi na clínica, já parecia que a gente estava grávida. Tivemos que fazer o ultrassom para ver se está tudo certo. Ano que vem a gente quer fazer todo o processo. Vai ser o óvulo dela com o doador, vai fecundar o óvulo e vai colocar dentro de mim”, disse Brunna.

Elas ainda contaram que se questionaram sobre a decisão de ter um filho por causa do preconceito contra as pessoas negras. “Colocar um filho no mundo hoje em dia é uma coisa de coragem”, disse Ludmilla. E Brunna completou: “O mundo está cruel. São coisas muito cruéis. E quando for o nosso?”. Apesar disso, a cantora está com foco em se tornar mãe. “A gente está feliz e confiante”, contou.