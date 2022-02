Descobrimos quem debochou de Naiara: Brunna e Jade!

Brunna e Jade debocham de naiara azevedo

A cantora não engoliu ter sido escolhida para as consequências pós prova do Líder e revelou

Avisa que ela está chegando para treta! Após ter ido direto ao paredão devido a consequências depois da Prova do Líder, Naiara Azevedo revelou que a influenciadora debocha dela. E mais: está querendo colocar Jade no Monstro.

Após a prova, conversando com Tiago Abravanel, a cantora contou que cuidou de Jade e Brunna enquanto elas estavam no Monstro, na semana passada, e que quando se virou, as duas riram dela. Confirmando o que havia contado ao amigo que duas pessoas estavam tirando sarro dela. Eu particularmente não achei nada demais. Tire suas conclusões:

gente tá parecendo demais que a naiara é a mãe da jade e brunna e tá cozinhando pra elas KAKAKAKAKKKKKAKAKAK #BBB22 pic.twitter.com/Lzxu58AR4T — ingrid (@onlyingrid_) January 30, 2022

Em seguida, ela perguntou a Abrava se o Líder pode ser indicado ao Monstro e ele confirmou. “Se eu puder jogar, claro que eu fazia isso. Por isso que eu te perguntei agora. Eu daria o Monstro pra ela, sem pensar duas vezes!”, disparou. Será que ela tem culhão?

"Se eu pegar o Monstro dou pra Jade." (Naiara)

"Mas vai tirar ela do…" (Jessi)

"E ela pensou em mim pra me dar aquele trem?" (Naiara)🗣️🗣️🗣️🗣️ #BBB22 pic.twitter.com/dsAGnlqo8C — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 4, 2022

Depois ao pedir desculpas para Naiara, Jade ouviu da cantora que não precisava, mas após a saída da moça disse: “Não precisa pedir desculpas, desculpas de quê? Fez porque quis, ninguém forçou, não falei mais porque ‘tava cheio de gente aqui, pra não criar clima”. Ué, não está querendo colocar fogo no parquinho Naiara de Fátima?

