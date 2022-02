”A gente não vai errar”: após prova longa, Jade Picon é a nova líder!

Quase emendando ‘BBB’ com ‘Hora 1’, Jade Picon e Vyni ficam acirrados em disputa

Haja café, por que quem assistiu a ‘Prova do Líder’ ontem, (3), foi dormir quase uma da manhã. Motivo? Jade e Vyni não erravam de jeito nenhum! Mas por fim, a influenciadora venceu o cearense e garantiu mais uma semana na casa mais vigiada do Brasil.

A prova era de memória e consistia em escolher um produto Americanas, olhar no telão em que número o produto aparecia por último no clipe e, em um tabuleiro gigante, o participante se posicionava no número. Os dois primeiros em cada etapa — três no total — que fizessem três pontos, passava para próxima etapa.

Por fim, Natália, Jade e Vyni levaram a sério a música “a gente não vai errar” — Thiaguinho, me perdoa, mas ninguém aguenta mais — e prolongaram a prova.

Após Jade vencer, escolheu quatro pessoas para abrir um pergaminho. Os escolhidos foram: Natália, que está imune; Lucas, que está no VIP; Jessilane, que está na Xepa; e Naiara de Fátima Azevedo, que está no paredão! VISH!

Para o VIP, Picon levou: Lucas, Eliezer, Barbara, Lais e Vyni. Ou seja, nenhum dos seus aliados, dando chance para quem está com fome. Bondosa ou jogadora?