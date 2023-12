Bruna Biancardi desmente rumores sobre reconciliação com Neymar

Os boatos envolvendo uma possível reconciliação do casal surgiram após a influenciadora surgir usando um anel que foi confundido com sua antiga aliança.

Após surgirem alguns boatos de que a influenciadora Bruna Biancardi havia reatado o seu relacionamento com o jogador de futebol, Neymar, após vir à tona as diversas supostas traições do atleta, na noite de ontem (07) a mãe de Mavie fez questão de gravar um vídeo desmentindo tais boatos.

As suspeitas começaram após Biancardi aparecer usando uma “aliança” em fotos com a filha do ex-casal, porém, a influenciadora garante que o acessório é apenas um anel.

“A que ponto chegamos, hein internet? De eu vir aqui explicar os meus anéis, caraca. Ai que preguiça. Mas só pra ficar explicado de uma vez por todas: isso aqui é anel, isso aqui não é uma aliança, foi um anel que as minhas melhores amigas me deram, de aniversário, se não me engano, eu até postei aqui, fizemos uma comemoraçãozinha, elas me deram de presente e eu mostrei”, afirmou a ex-noiva de Neymar.

Continuando, Biancardi garante que, assim como todas as suas outras jóias e bijuterias, a aliança que ela usava com o jogador de futebol foi roubada durante o assalto que aconteceu em sua casa.

“A aliança que eu usava era na outra mão, inclusive, durante o assalto na minha casa levaram a aliança e todas as minhas coisas, jóias e bijuterias. Todas as coisas. Não tem nem como eu estar usando aliança porque ela foi levada. Me deem um descansinho, parem de me xingar porque eu voltei a usar aliança, porque nem aliança eu tenho”, finalizou a influenciadora.