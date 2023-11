Bruna Biancardi confirma término de Neymar Jr. e jorgador posta mensagem sobre recuperação

A influenciadora confirmou o seu término com o jogador nesta terça (28), e Neymar surgiu em seguida com uma mensagem enigmática

Bruna Biancardi cansou das gracinhas de Neymar e mostrou que está interessada na integridade de sua família. A influenciadora contou que largou do jogador e que o relacionamento dos dois veio por água abaixo após as polêmicas envolvendo traição. Após confirmar o término, Neymar usou suas redes sociais para postar uma mensagem enigmática.

“Recovery. All Time”, que traduz para, “Recuperação. O tempo todo”, escreveu o jogador. Dia 17 de outubro, o craque da Seleção Brasileira passou por uma cirurgia no joelho esquerdo para corrigir uma lesão no ligamento cruzado anterior.

“Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie e essa é a razão do nosso vínculo”, escreveu. “Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias”, disse Bruna.