“Brigar por macho dá nisso”, dispara Larissa ao descobrir término de Gustavo e Key

Última eliminada do reality não deixou de dar sua opinião sobre o término do casal mais querido pelos fãs em entrevista ao ‘Bate Papo BBB’

Depois de ser acusada de tentar roubar o homem de Key Alves dentro do jogo, Larissa deu o seu recado em forma de tapa com luva de pelica. A última eliminada do BBB 23 esteve no ‘Bate Papo BBB’ e não deixou de dar sua opinião sobre o casal quando soube do término dos dois.

“Desde o início, eu e a Key nunca tivemos uma conexão. O santo não bateu. Na vida, eu iria ignorar ela”, disse Larissa. “Deixa eu te contar uma fofoca… Gustavo e Key não estão mais juntos. Então, assim, foi um ciúme que não teve muito motivo”, contou Vivian.

Larissa completa: “De nada, viu Key? A gente podia ter sido amiga. Brigar por macho, por ciúme, meu amor, dá nisso”, disparou.