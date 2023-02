Brenda Paixão desabafa sobre a Salgueiro: “Pensamento equivocado por falta de informação”

Ruiva deu o que falar nas redes sociais após criticar o desfile da Salgueiro que tinha o famoso carro alegórico com um diabo

O carro alegórico com um diabo deu o que falar no carnaval deste ano. Os famosos tomaram lado e muito criticaram a escolha da escola por representar a figura maligna no carnaval. Uma delas foi Brenda Paixão que usou as redes sociais para dizer que estava equivocada quando atacou a escola com unhas e dentes.

“Acabei tendo um pensamento um tanto quanto equivocado por falta de uma informação completa, será que vocês aí também não erram ou “julgaram” algo por também não saber a história toda?”, questionou ela.

A musa ainda pede para que as pessoas pensem nela como público sem poder errar. “Uma enxurrada de pessoas até desejando a morte de uma pessoa que você ama muito,e que já estava à beira dela. No fundo eu não quis atacar nenhum carnavalesco”, escreveu.