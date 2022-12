Brasileiros sentem mais tesão no verão

Pesquisa feita pelo Censo do Sexo revelou que 26% dos entrevistados alegaram sentir mais desejo na estação

Vem verão! O verão está se aproximando e a gente já começa a ver os pontos positivos da época mais quente do ano. Uma pesquisa revelou que os brasileiros sentem mais tesão nessa estação do ano. De acordo com as informações, 26% dos entrevistados disseram sentir mais desejo durante o calorão.

Os profissionais ainda dizem que com o calor, tendemos a fazer mais atividades físicas, não só relacionadas aos exercícios, o que pede uma sensação de prazer e relaxamento. Eita!

Durante o verão também são liberados mais hormônios responsáveis pela libido, como a testosterona e o estrogênio. Se preparem para um verão pra lá de quente.