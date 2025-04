Boninho surpreende e registra “Casa do Patrão”, novo reality no SBT

Amores, daqui a uns dias, eu não vou conseguir sair de casa com tanto reality show para acompanhar. E não vou mentir: amoo. Enquanto estava batendo perna no Shopping do Leblon, uma amiga me contou que o Boninho formalizou um novo programa para o SBT. E, gente, apesar de — ainda — não saber a sinopse do reality, já me encontro completamente ansiosa com a novidade.

Acontece que o portal Leo Dias divulgou que o diretor Boninho registrou o termo “Casa do Patrão” e seu logotipo com ênfase nas letras “C” e “P” — que, juntas, fazem alusão ao icônico microfone no terno de Silvio Santos — no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Logotipo do projeto “Casa do Patrão” (Divulgação)Logotipo do projeto “Casa do Patrão” (Divulgação)

Indícios apontam que o projeto será o novo reality show do SBT visto que, de acordo com o portal, no início de março, o diretor havia compartilhado um vídeo mostrando um objeto idêntico ao logo do novo programa com os dizeres: “Estamos perto de mostrar essa novidade! CP 2025”.

Em março, Boninho pousou com um objeto semelhante ao logo do reality (Reprodução)

Com atualizações entre os dias 11 e 12 de março, o registro está “aguardando prazo de apresentação de oposição”.