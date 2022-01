Boninho adora Rafa Kalimann né? Ela está no BBB!

Rafa Kaliman é mesmo muito querido por Boninho. A ex-BBB assumirá o lugar de Ana Clara no Bate-Papo BBB com os eliminados.

Ela está de volta, com todo seu “carisma e desenvoltura” para a TV. Rafa Kalimann está no BBB.

Depois da tentativa naufragada de ter um programa de entrevistas e agradar apenas sua base de fãs, render uma série de comentários nada positivos por parte da crítica e de muitos usuários de redes sociais, Rafa Kalimann estará no BBB.

Mas você aí deve estar pensando que ela será confinada novamente na casa mais vigiada do país. A resposta é não! Rafa comandará o bate papo com o eliminado da semana. As entrevistas irão ao ar no formato ao vivo e serão transmitidos pelo GShow e pela Globoplay, as terças feiras, logo após o BBB na Tv Globo.

A notícia agrada a base de fãs da influenciadora digital, mas será que ela terá o aval da galera que torceu o nariz para aquela Rafa apresentadora tão mecânica e engessada que confesso, era desconcertante vê-la comandando a atração.

O fato é que Kalimann, agora precisará de sorte! Já que o programas ligados ao reality terão dois nomes de peso e com grande aceitação do público: Ana Clara que apresentará o #REDEBBB ao vivo e Rhudson Victor que fará os vídeos veiculados nas redes sociais do BBB.

Eu já imagino Rafa toda robótica e nada expressiva dizendo: “Olá, meu nome é Rafa Kalimann e agora sou repórter e apresentadora do Bate-Papo BBB!” Vai ser impagável!