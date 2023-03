Bombeiro do SBT faz leilão de camiseta usada para reverter a verba para as vítimas das chuvas

Yuri Bonotto já vendeu itens parecidos na web, como a sua cueca suja

O modelo mais famoso como o Bombeiro do SBT vai vender mais peças suas usadas para garantir um dinheiro e doar para as vítimas afetadas pelas chuvas no litoral de São Paulo. O muso ainda explicou que o lance mínimo é de R$500, lembrando que ele já faturou R$2 mil por uma cueca suja no Only Fans e Privacy.

Para quem não sabe, o modelo também atua na produção de conteúdo adulto e agora vai jogar ao seu favor, ajudando os desabrigados.

“É o fetiche, né? A pessoa quer sentir o cheiro. Além da cueca por dois mil reais, já vendi meias que estavam sem lavar. Então, tive a ideia de usar isso por uma boa causa. Espero que esse dinheiro ajude alguém que esteja precisando”, afirma ele em entrevista à revista Quem.

Nos stories ele contou detalhes sobre a arrecadação. “Então vim aqui para ajudar o próximo e sei que posso contar com a ajuda de vocês. Como vou fazer isso: leiloando uma camiseta minha. E não é uma camiseta, é a camiseta. Essa que estou usando, que usei na gravação. Com meu cheirinho autografado. Vou mandar para quem der o maior lance. E com isso, também ajudar o próximo. Todo o dinheiro vai ser revertido em cestas básicas que vou entregar em mãos. Conto com a ajuda de todos vocês”, disse.