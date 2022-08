Bolsonaro fala sobre entrevista ao ‘Jornal Nacional’: “Vou dar um beijo no Bonner hoje, pode?”

Durante a semana terão outros três entrevistados, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB)

E ele com seu senso de humor de sempre. Hoje, 22, o presidente Jair Bolsonaro (PL), é o entrevistado na rodada de entrevistas no ‘Jornal Nacional’ da Tv Globo, sobre as eleições 2022.

Em um vídeo postado nas redes sociais, um homem narra dizendo sobre a preocupação de Bolsonaro, sobre a entrevista de hoje ao jornal global, e ele brinca: “Vou dar um beijo no Bonner hoje, pode?”.

Durante a semana terão outros três entrevistados, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB).

Veja o vídeo: