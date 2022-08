Ele não perdoa ninguém: João Gomes dá cantada em jornalista durante entrevista”

Ele não perdoa ninguém meeesmo, enquanto não começar um relacionamento sério. Durante uma entrevista para a jornalista Miriam Miranda, após perguntar sobre o estado civil do cantor ele deu logo um investida na loira: “Tô livre, tô disposto a entrar em um relacionamento com uma loira, que está de verde e com uma pintinha na testa” disse ele para a repórter.

O vídeo da entrevista viralizou e teve mais de um milhão de visualizações e Miriam postou em suas redes e escreveu: “Atendendo a pedidos, tá aqui pra vocês o vídeo que viralizou na rede vizinha, e bateu 1M de visualizações. O dia que João Gomes fez eu perder a postura hahaha ele é um amor de pessoa @joaogomescantor”.

Os fãs do cantor logo curtiram o casal: “já shipo muito!”, escreveu uma seguidora, outras já falaram o quanto João não perde tempo: “Dus meus o João, direto e sem arrudeios”, escreveu outro. Confira a cena.