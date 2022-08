Festival Urgente faz carnaval fora de época em Brasília

Evento reúne os blocos Essa Boquinha Eu Já Beijei e Divinas Tetas, e o grupo Samba Urgente, com participação do cantor baiano Armandinho Macêdo

Neste sábado (27 de agosto), o Setor Comercial Sul (SCS) é ocupado por um carnaval fora de época com o Festival Urgente. Pela primeira vez, tocam no mesmo palco três coletivos artísticos que simbolizam os eventos musicais realizados ao ar livre em Brasília: o grupo Samba Urgente e os blocos Divinas Tetas e Essa Boquinha Eu Já Beijei. O músico Armandinho Macêdo, referência da música baiana e ícone do Carnaval brasileiro, é o convidado especial do festival. Os ingressos são gratuitos, com entrada limitada à lotação do espaço, que é de 6 mil pessoas. O projeto é realizado com apoio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF).

O encontro dos três coletivos em um só evento foi pensado para exaltar a música brasileira e matar as saudades do maior evento de rua da capital. “Queremos trazer um pedacinho do Carnaval de Brasília reunindo artistas desses três grupos que ajudaram a construir essa cena cultural por amor à cultura da nossa cidade”, afirma Augusto Berto, percussionista do Samba Urgente.

De acordo com o músico, o evento vai ser realizado anualmente sempre na época da seca da capital, por ser “a melhor época para eventos de rua em Brasília”, acredita. “Todo ano, quando chegar a seca, vai chegar também o Festival Urgente. Vamos nos somar a vários eventos culturais a céu aberto produzidos aqui”, completa Augusto.

Limite

Para que o público não fique de fora da festa, a organização do Festival Urgente orienta que, mesmo com o ingresso retirado, o ideal é chegar mais cedo. Quando o local atingir a lotação de 6 mil pessoas, o local não poderá receber mais público.

Registros

Tido como histórico para a cena cultural atual de Brasília, o festival vai ganhar registros para o público poder ver e ouvir. Os shows vão ser gravados e disponibilizados no Youtube. Já para as plataformas de streaming, será lançado um EP com cinco músicas dos três grupos.

Atrações

Formado em 2018, o Samba Urgente costuma reunir milhares de pessoas para rodas de música brasileira em locais como o SCS, o Setor Bancário Sul (SBS) e a Piscina de Ondas do Parque da Cidade. Além de ser sucesso de público, o grupo já recebeu em seus shows artistas de destaque nacional, como Roberta Sá, Paula Lima, Sombrinha (Fundo de Quintal), Toninho Geraes e Serginho Meriti. Na formação do Samba Urgente estão os artistas Augusto Berto (percussão), Vinicius Vianna (violão), Arthur Nobre (Cavaquinho), Victor Angeleas (bandolim), Márcio Marinho (cavaquinho) e Rafael Pops (DJ).

O Bloco das Divinas Tetas está em atividade há sete anos e reúne os músicos Adolfo Neto (baixo), Aloizio Michael (voz), Samyr Aissami (guitarra) e Thiago DeLima Cruz (percussão). Neste período, eles se tornaram um dos maiores blocos de rua do Carnaval brasiliense e reuniram plateias de até 10 mil pessoas.

O bloco Essa Boquinha eu Já Beijei surgiu em 2014 para criar espaço para artistas e público feminino, negro e LGBT. O coletivo femniista é formado por mulheres negras, pardas, brancas, lésbicas, bissexuais, heterossexuais e pessoas não binárias.

Atração especial do Festival Urgente, Armandinho Macêdo é filho de Osmar, um dos inventores do trio elétrico, Armandinho Macêdo, começou sua carreira aos dez anos. É um dos formadores do A Cor do Som, grupo que é referência da música brasileira desde os anos 1970. Nas décadas seguintes se tornou um dos artistas mais importantes do carnaval de Salvador e em 2021 venceu o Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa.

SERVIÇO

Festival Urgente

Com Samba Urgente, Divinas Tetas, Essa Boquinha Eu Já Beijei e Armandinho

27 de agosto, a partir das 20h

No Setor Comercial Sul, na rua que fica entre as quadras 2 e 3

Ingressos gratuitos pelo Sympla: bit.ly/FestivalUrgente

Classificação etária: 18 anos