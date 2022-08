Acordo com a Netflix pode atrapalhar participação de Larissa Manoela em novela da Globo

Atriz é cotada para trama de Walcyr Carrasco, mas precisa antes rodar um filme na streaming

O que vale é o que está escrito no contrato e é por isso que Larissa Manoela, 21, pode estar cotada para ser uma das estrelas de “Terra Vermelha”, mas a sua escalação no elenco ainda é incerta. Antes de fechar com a produção de Walcyr Carrasco, prevista para entrar no ar no meio de 2023, a atriz terá que cumprir um compromisso com a Netflix.

Larissa Manoela vai precisar gravar as cenas de sua protagonista do quarto dos quatro longas acordados m 2019 com a streaming, segundo informações do jornal O Globo. O nome da nova produção ainda não foi divulgado e ela já rodou: “Diários de Intercâmbio”, “Lulli” e “Modo Avião”.

Contratada pela Globo em fevereiro de 2020 para ser a protagonista de “Além da Ilusão”, ela passou um ano e oito meses esperando o início das gravações da trama de Alessandra Poggi por conta da pandemia do coronavírus. Atualmente, Larissa curte férias na Europa e já tinha adiantado que gostaria de ficar alguns meses só estudando.