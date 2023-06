Bolsonaro diz que é “imbrochável” (de novo) ao ser questionado sobre inelegibilidade

Em entrevista com a Folha de São Paulo, o ex-presidente contou detalhes sobre o amor do público, a possível eleição de Michelle Bolsonaro e Tarcísio de Freitas

Bolsonaro continua dizendo que é imbrochável e isso vem muito do amor do seu público, que dá força para esse argumentos. O ex-presidente falou que pretende seguir a vida nos holofotes e que o público tem um amor enorme por ele. Em entrevista à Folha de São Paulo ele contou detalhes sobre os bolsominions, Michelle e Tarcísio.

“A tendência, o que todo mundo diz, é que eu vou me tornar inelegível. Eu sou imbrochável até que se prove o contrário. Vou continuar fazendo minha parte”, iniciou.

Bolsonaro ainda diz que se emociona com o amor do público por ele e relembra que esteve em algumas cidades recebendo o amor dos bolsominions. O ex-presidente ainda falou sobre a possibilidade de Michele se tornar presidente. “Se ela quiser, ela pode sair candidata. Mas o que eu converso com a Michelle é que ela não tem experiência. Pra ser prefeito de cidade pequena já não é fácil”, destacou.

O ex-presidente ainda revela que tem bala de prata, ao ser questionado sobre a candidatura de Tarcísio de Freitas. “Não, isso não. Por enquanto… Eu tenho a bala de prata, mas não vou te dizer, para você não ficar perturbando, no bom sentido. Eu tenho a bala de prata,mas não vou revelar”, finalizou.