Bolsonaro convida Xandão para ser seu vice em 2026, que recusa

Amores, com pipoca amanteigada em mãos, estou acompanhando o julgamento que tem o ex-presidente da República como um dos réus acusados de formalizar uma trama golpista. Gente, em um momento, eu quase engasguei com as pipocas ao ouvir a proposta inusitada que ele fez a um ministro do STF…

Acontece que, na tarde desta terça-feira (10), durante o depoimento como réu no processo da tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro protagonizou um momento de descontração ao tentar aliviar a tensão no ambiente.

O político brincou com Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), propondo que ele seja seu vice na corrida presidencial de 2026. Bem, o detalhe é que Bolsonaro está inelegível por 8 anos por abuso de poder político, e até segunda ordem, só poderá oficializar candidatura em 2030.

O ex-presidente questionou a Moraes: “Posso fazer uma brincadeira?”, que, em seguida, respondeu: “O senhor quem sabe. Eu perguntaria aos seus advogados.”

Sem hesitar, Bolsonaro fez a proposta que provocou risadas de quem estava presente no depoimento: “Eu gostaria de convidá-lo para ser vice em 26”. Com seriedade, o ministro declarou: “Eu declino novamente”.

A rápida interação descontraída no STF foi o suficiente para levar os nomes de Bolsonaro e Xandão ao topo dos assuntos mais comentados do momento.

Gente, fiquei de cara no chão com a audácia do ex-presidente…