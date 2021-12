Blogueirinha é o grande acerto do Multishow! Dona Globo contrata a Blog pro lugar do Arena!

Com tantas críticas de público, Blogueirinha foi o ponto alto do Prêmio Multishow de 2021. Ela divertiu convidados e telespectadores

Blogueirinha foi o ponto alto do Prêmio Multishow deste ano. A comediante entrevistou os convidados e abusou do humor ácido.

A personagem Blogueirinha é um dos trunfos que o Multishow conseguiu garantir em seu casting. Sempre com humor ácido e sarcástico, Blogs usa e abusa dos clichês das blogueiras e parece nem fazer força… tanto que o resultado está aí… números altos em suas redes sociais e canal de Youtube.

Ponto alto da noite, Blogs entrevista Jojo. Foto: Reprodução.

As críticas com relação ao Prêmio de música do Multishow são inúmeras! Na web muitos seguidores pareceram não gostar muito do formato do evento e reclamaram bastante no Twitter, Instagram, Facebook, etc…

Jojo comenta o look de Blogueirinha. Foto: Reprodução.

Mas o ponto alto do evento foi a interação de Bruno Matos (Blogueirinha) com os convidados. Sua entrevista com Jojo Todynho é uma das mais divertidas, já que as duas alimentam uma rivalidade fictícia a cada encontro em frente as telas.

Inimigas na tela, amigas nos bastidores. Foto: Reprodução.

Blogueirinha também fez uma performance em homenagem à Xuxa. De look paquita vamp, a influencer cantou “Libera Geral” acompanhada por bailarinos. Cômico!

Dona Globo, que tal trocar Arena por Blogueirinha? Troca vantajosa! Beijos de luz!