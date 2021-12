Anitta, tão bondosa, quer doar seu prêmio Multishow para Gloria Groove!

Anitta postou no twitter uma pergunta aos seus seguidores, se eles aprovavam que ela desse seu premio Multishow à Gloria Groove.

A cantora postou alguns tweets perguntando aos seus fãs se poderia ceder um dos troféus de ganhou no Prêmio Multishow para Glória Groove.

A bondade está reinando no coração de Anitta! E sabe por que? Porque a cantora ganhou dois prêmios de música do Multishow nas categorias “Clipe do Ano” e “Música do Ano” e perguntou aos seus seguidores se ela poderia doar uma das estatuetas à Glória Groove… vai vendo!

Em postagens no Twitter ela escreveu: “Como tô com dois prêmios, gostaria de perguntar pros meus fãs (que são responsáveis por todos meus prêmios da vida) se vocês me autorizam a mandar um pra Gloria Groove… está parando o pop brasileiro e merece muito reconhecimento.”

A cantora propôs doar seu prêmio. Foto: Reprodução.

Logo, uma fã respondeu: “Depende… o feat vai de brinde?” e Anitta respondeu: “Eu aceito o acordo”.

Anitta responde seguidora. Foto: Reprodução.

É fato que Gloria Groove foi uma das artistas de maior projeção da música brasileira neste ano. Seu clipe Queda traduziu seu potencial como artista e a consagrou como um nome forte da arte e da música…

Mas devemos lembrar também que “A Queda” de Gloria foi lançada junto com o clipe de Anitta “Faking Love” e muitos sites especializados em notícias de famosos ressaltou que o clipe da drag cantora desbancou a produção de Anitta. Só se falou em “A Queda”…

Clipe A Queda. Foto: Reprodução.

E os números falam por sí só… “A Queda” conta com 60 milhões de views, já “Faking Love”, está na marca de 16 milhões…

Faking Love. Foto: reprodução.

Glória respondeu a mensagem da cantora dizendo que: “Sei que você diz isso por acreditar na minha arte e reconhecer minha trajetória. obrigada. O real valor das coisas não está naquilo que o sistema impõe, e sim na confiança de que sua arte é tão plural que pode sim cativar o público e quebrar qualquer imposição de mercado. Por mais lindo que seja seu gesto, eu sonho mesmo é com o dia que vou segurar o meu próprio prêmio nas mãos, sendo ele o fruto da minha própria dedicação. Obrigado a todos pelas mensagens de incentivo, carinho e reconhecimento do meu trabalho. O leilão continua…”

Resposta de gloria Groove à Anitta. Foto: Reprodução.

Aham…