Bloco da Preta: Gominho e Ju pedem por feat de Márcia Fu e Tetê Espíndola

Preta Gil anunciou a cura do seu câncer de intestino e agora vai entregar tudo nesse carnaval que vai entrar com tudo com o Bloco da Preta. Gominho e Ju de Paulla se adiantaram e disseram que estão pressionando a artista para colocar o feat de Márcia Fu e Tetê Espíndola.

“Eu e Ju de Paulla estamos azucrinando a Preta para chamar a Márcia Fu e a Tetê Espíndola no dia 4 de fevereiro para cantar ‘Escrito nas Estrelas’ no bloco”, disse no Twitter.

O que será que vem por aí? Estou ansiosa para meu convite para ver de pertinho essa participação especial.