Bil Araújo revela que futvôlei ajudou ele a lidar com a fama pós BBB

Em entrevista à revista Caras o ex-BBB contou detalhes de como lidou com a fama após participar de alguns realities no Brasil

Depois dos rumores que Bil Araujo iria escrever um livro contando sua trajetória e de como conseguiu fazer tantos realities no Brasil. O muso ressurge em entrevista à Caras e conta detalhes de como conseguiu lidar com a fama, colocando o prestígio no esporte.

“A exposição nos realities realmente trouxe desafios, mas o esporte foi uma válvula de escape, além de ter aprendido a lidar com o lado negativo”, disse.

Ele ainda conta que o futvôlei contribui para o seu equilíbrio emocional. “O futevôlei me proporciona momentos de descontração e superação, o que contribui para meu equilíbrio emocional. Além disso, a interação com outros atletas e fãs do esporte me ajudou a manter o foco e a motivação no lado positivo, que é o que realmente importa”, declarou.