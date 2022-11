Bil Araújo, ex-BBB, já viveu “remember” com Maraísa

Galã da sua edição no BBB, contou que já sofreu uma recaída pela sua ex-namorada, Maraísa

Olha ele! Nos conte tudo e não esconda NA-DA! Bil Araújo, ex-BBB, esteve no podcast ‘PodDarPrado’ e não deixou fora do assunto os seus affairs, principalmente o remeber com sua ex-namorada Maraísa. O galã contou que os dois viveram um romance por cerca de um ano e ainda mantém contato.

“Hoje a gente é amigo. Conversamos até hoje pelo WhatsApp, Instagram”, relatou ele na entrevista.

O nosso muso ainda disse que teve uma recaída pela cantora e ainda pediu desculpa por falar da situação. Já rolou um flashback aí. Desculpa, Maraisa. Falei”, ressaltou.

Vale lembrar que Bil terminou o seu relacionamento com Erika Schneider (31) recentemente, em maio deste ano.