Bil Araújo estreia como ator ao lado de Humberto Martins

Olha ele! Bil, Araújo, ex-BBB, saiu da graça dos realities direto para os filmes e a vida de ator. O muso contou a novidade para os seus fãs e deu uma entrevista especial para a Caras contando detalhes do seu novo filme ao lado de Humberto Martins, no ‘Julieta e Romeu, Um Sonho Carioca’, da Amazon Prime.

“Acho que temos que estar preparados para tudo e aproveitar esses ganchos. Por ser figura pública, nós temos que estar preparados para as oportunidades que aparecem para nós. Está sendo uma experiência muito positiva e estou ansioso para que o público possa ver o resultado”, disse ele à Caras, que tem se dedicado aos estudos para não fazer feio em sua estreia.

“Eu fui convidado através do João Ferreira que já atua e através dele conheci o Bruno Pereira, diretor do filme, mas também precisei passar por testes de atuação, passei por alguns processos antes de entrar definitivamente no elenco”, revelou.