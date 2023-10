Bianca Rinaldi defende maternidade real: “Falar é fácil”

A atriz confirmou ser a favor da maternidade real que mostra os perrengues de ser mães nos dias atuais

Em entrevista à Revista Caras, Bianca Rinaldi contou detalhes sobre a maternidade real e como as mães abriram espaço para desmistificar a gravodez e o cuidado com os filhos. A atriz abriu seu coração e contou que não se preocupa com os críticos.

“Em relação a críticas, elas sempre vão existir, quero ver virem pagar as nossas contas, educar melhor os nossos filhos. Falar é fácil”, continuou a artista, que tem se encontrado em um novo momento com a chegada da adolescência das filhas.

“Muitos questionamentos, muitos hormônios, mas acima de tudo, muito amor para tudo. Essa é uma fase em que acontece um grande rompimento, a independência chega com força querendo tomar o seu espaço. Por outro lado, nós, pais, temos que entender e aprender e respeitar este momento. A adolescência também vem com muitos questionamentos para nós. Será que está certo? O que estou fazendo de errado? Acho que meu filho não me ama tanto mais… e por aí vai”, explica.