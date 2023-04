Bia Miranda compra mansão para morar com DJ Buarque 

A ex-fazenda assumiu seu relacionamento com o DJ menos de uma semana depois que terminou seu noivado com Gabriel Roza,

Gente, eu já vi gente emocionada, mas igual a Bia Miranda com o DJ Buarque e a Maíra Cardi com o Primo Rico não existe. Socorro! Após eu ter contado pra vocês que com menos de dois meses de namoro a ex-mulher do ator Arthur Aguiar se casou com o influenciador Thiago Nigro, agora eu venho falar sobre a vida amorosa da ex-Fazenda, Bia Miranda.

A gata que assumiu o namoro com o DJ Buarque, menos de uma semana depois de terminar o seu noivado com Gabriel Roza, nesta quinta-feira (27) utilizou o seu instagram para provar que vai honrar o legado de mulher apaixonada por casamentos que sua avó Gretchen tem.

Através de um carrossel de fotos, ela anunciou que comprou uma mansão na Tijuca, onde, daqui pra frente, morará junto com Buarque.

“Sei que fomos determinados, mas sei também que de nada teria adiantado se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Trilhamos um caminho justo de muito trabalho! Deus esteve sempre ao nosso lado meu amor Obrigado, Senhor! Obrigado nossos fãs”, legendou a ex-fazenda.