Bia Fernandes fala sobre sexo com jogador do Vasco: “Ele não funcionou”

Não que isso seja uma coisa anormal, até porque muitas de minhas amigas já saíram com pelo menos um cara que broxou na hora H. Bia Fernandes, que é Musa do Vasco, contou que já saiu com um jogador do time de futebol e que ele não funcionou na hora H. A modelo conta que conheceu o atleta em um bar da Zona Oeste e depois se encontraram de novo, mas nem tudo foi conforme o desejado.

“Eu acho ele bonito, atraente e bem educado. Para mim, não importa se é jogador ou tenha qualquer outra profissão. Eu gostando e me tratando bem, como eu mereço, por que não? Nos conhecemos e depois marcamos de ficar, mas acabou não rolando. Ele não funcionou. Eu disse para ele que poderíamos tentar outras vezes. Talvez ele tenha ficado nervoso, porque leu que eu era viciada em sexo. Mas eu não o culpei. Nunca tinha acontecido isso comigo, mas eu sei que acontece”, comenta.

Bia continua: “Fizemos outras coisas no dia e também comemos e bebemos. Acho que ficou com medo e não me procurou mais. Ele ficou um pouco triste. Muitas mulheres se culpam ou até culpam o parceiro. Acho que por causa dessa cobrança, muitos ficam nervosos e a ansiedade acaba comprometendo a ereção. Meninas e meninos não se cobrem”, aconselha.