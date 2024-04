Belo desiste de participar de um quadro de namoro no Domingão com o Huck

Amores, no próximo domingo (28), o meu querido amigo Luciano Huck receberá ninguém menos que o cantor Belo na primeira parte de seu programa, o Domingão com o Huck.

Nesse bate-papo, o apresentador abordará diversos assuntos com o cantor, incluindo sua vida amorosa, onde ele sugerirá que Belo participe de um quadro de namoro, ideia essa que será prontamente aceita pelo ex-marido da influenciadora e musa fitness Gracyanne Barbosa.

Porém, de acordo com o jornalista Flávio Ricco, após dois dias da gravação do programa, Belo pensou melhor e, diante de tudo o que está acontecendo em sua vida pessoal, decidiu não participar do quadro em questão.