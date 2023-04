Bela Gil fala sobre sua irmã, Preta: “Amor faz parte da cura”

Na noite de lançamento do seu livro, ‘Quem Vai Fazer Essa Comida?’, Bela Gil não pode deixar de falar sobre o tratamento de câncer da sua irmã e disse que a ampara e acolhe como pode

Depois de uma polêmica envolvendo o câncer no intestino e o divórcio de Rodrigo Godoy, finalmente alguém da família resolveu falar sobre Preta Gil. Bela, sua irmã, contou detalhes sobre como a família tem lidado com tanta informação na vida da cantora e como tem a ajudado a passar pelo momento difícil.

“É um desafio para família inteira, estamos acolhendo como podemos. Eu acho que o afeto, o amor, faz parte importante, uma parte grande da cura. Acredito que nesse quesito ela está muito bem amparada”, disse.

Para quem não sabe, Preta está enfrentando um câncer no intestino e enfrentou há pouco tempo a polêmica envolvendo o seu ex-marido, Rodrigo Godoy. O personal trainer chegou a viajar com o seu atual affair e foi flagrado aos beijos no aeroporto do Uruguai.