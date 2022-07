Equivocada ao extremo, Bebel Gilberto pisa em bandeira do Brasil em show internacional

Cantora pediu desculpas por ter pisoteado o símbolo nacional

Vocês podem concordar o quanto for com a atitude de Bebel Gilberto, mas eu não, a bandeira nacional do Brasil não é um símbolo partidário e sim uma representação do Brasil. A cantora pisoteou a bandeira em um show em São Francisco, na Califórnia, e depois se desculpou publicamente.

Bebel Gilberto, filha do compositor João Gilberto, sobrinha de Chico Buarque. Vejam o q fez com a bandeira recebido de um expectador, detalhe, mora nos EUA.

Depois não entendem porque alguns artistas brasileiros estão sendo execrados pela sociedade. Entendeu ou precisa desenhar ? pic.twitter.com/gmVz0xHcZO — Wilman Mello (@WilmanMello) July 23, 2022

Para quem não sabe, Bebel é filha de João Gilberto e Miúcha, sendo muito amiga de Cazuza e dona de composições históricas como, ‘Eu Preciso Dizer que te Amo’, ‘Amigos de Bar’, ‘Mais Feliz’ e ‘Mulher sem Razão’.

“Eu não gosto de fazer isso, porque eu não sou Bolsonaro”, disse a cantora depois de receber a bandeira do público.

“Tá bom, eu acho que vocês ficaram bravos que eu fiz aquilo com a bandeira, né? Estou me sentindo mal. A bandeira não tem nada a ver com isso. Desculpa bandeira, desculpa Brasil, desculpa às boas pessoas. Queremos que o Brasil brilhe. Eu, como brasileira, como posso fazer isso? Desculpa, foi uma irresponsabilidade”, diz pegando a bandeira do chão.