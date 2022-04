BBB3 vive! Edição que estrela Sabrina Sato estreia dia 30 no VIVA

Terceira edição do reality também poderá ser vista a partir do dia primeiro de maio no Globoplay + Canais ao vivo

Alô, alô fãs de Big Brother, por essa vocês não esperavam. A terceira edição do programa, que estrela Sabrina Sato, chega às telinha dia 30 de abril no VIVA. Não se preocupe, porque a edição também vai estar disponível na Globoplay + Canais ao vivo.

“Participei do BBB há quase 20 anos, dá para acreditar nisso? Tinha 21 aninhos quando entrei na casa mais vigiada do Brasil. Era uma menina, estudante de jornalismo, corajosa e sonhadora… Mesmo sem vencer a edição de 2003, a participação no programa transformou a minha vida. Me lembro de todos os momentos especiais que vivi na casa e de todos os microfones que quebrei lá também (risos)… Vai ser uma viagem rever o programa que foi tão marcante na minha trajetória. Desde os discursos do Bial, as festas, e rever aquela menina cheia de sonhos. E o melhor de tudo: o programa vai estrear no VIVA. Vamos todos acompanhar e nos divertir!”, comenta Sabrina Sato.

Sabrina Sato e Dhomini BBB3 (Foto: Reprodução)

Mesmo que a gente já saiba quem vai levar a bolada, vai ser ótimo poder rever Sabrina Sato pela primeira vez na televisão, poderemos ver o quanto a musa cresceu dentro das emissoras que passou. Além disso, essa foi a primeira edição que teve a prova do anjo, que era conhecida como prova do veto.

Vale lembrar que teremos o icônico Pedro Bial à frente dos discursos de eliminação e comandando o jogo, que saudade! A nostalgia vai rolar solta e vocês acham que vou perder? Jamais! Quero rever tudinho.